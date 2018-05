Polizeipräsidium Tuttlingen / (Furtwangen im Schwarzwald, ...

(Furtwangen im Schwarzwald, Vorderschützenbach) 18-Jähriger bei Fahrzeugüberschlag mit einem Audi A3 nicht unerheblich verletzt

Furtwangen im Schwarzwald, Vorderschützenbach - Bei einem Fahrzeugüberschlag, welcher sich am Freitagabend nahe eines Hofes auf der Straße "Vorderschützenbach" bei Furtwangen ereignet hat, ist ein 18-jähriger Fahrer eines Audis A3 nicht unerheblich verletzt worden. Der junge Mann kam gegen 18 Uhr infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf der engen Straße vom Weg ab und überschlug sich mit dem Audi an einer Böschung. Nachdem Anwohner dem 18-Jährigen erste Hilfe geleistet hatten, wurde der junge Mann zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall war am Audi Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstanden.

