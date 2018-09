Polizeipräsidium Tuttlingen / (Furtwangen im Schwarzwald, B ...

(Furtwangen im Schwarzwald, B 500) 25-jähriger Autofahrer bei Fahrzeugüberschlag schwer verletzt

Schönwald - Furtwangen im Schwarzwald, B 500 - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrzeugüberschlag und einem dabei schwer verletzten Autofahrer ist es am Donnerstag, gegen 12.50 Uhr, zwischen Schönwald und Furtwangen, etwa 300 Meter vor Furtwangen auf der Bundesstraße 500 gekommen. Ein 25 Jahre junger Mann war mit einem Audi A4 von Schönwald in Richtung Furtwangen unterwegs und kam kurz vor dem Ortsbeginn von Furtwangen langsam immer weiter nach rechts von der Straße ab. Nach dem Überfahren eines Bushaltestellenschildes geriet der Audi in einen neben der Fahrbahn vorhandenen Wassereinlaufschacht und überschlug sich. Bei dem Unfall zog sich der 25-Jährige nicht unerhebliche Verletzungen zu und musste mit den eintreffenden Rettungskräften zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Zuvor gab er gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass ihm während der Fahrt schwarz vor Augen geworden und es deshalb zu dem Unfall gekommen sei. An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die verständigten Eltern kümmerten sich um das Bergen und Abschleppen des nicht mehr fahrbereiten Wagens.

