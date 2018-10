Polizeipräsidium Tuttlingen / Fuß einer ...

(Brigachtal) Fuß einer 10-Jährigen vom Reifen eines Autos überrollt

Brigachtal - Der linke Fuß einer 10-Jährigen ist am Samstagabend auf der Parkplatzzufahrt zur Turn- und Festhalle vom Reifen eines Autos überrollt worden. Gegen 18.45 Uhr hielt ein Doppeldeckerbus in der Parkplatzzufahrt der Halle und mehrere Kinder, Jugendlich sowie Betreuer stiegen aus dem Bus aus. Zeitgleich wollte eine 75-jährige Renault-Fahrerin über den Zufahrtsweg in Richtung Hallenparkplatz fahren. Die Frau stoppte dann jedoch ihren Wagen neben dem stehenden Bus, um die in Richtung Parkplatz laufenden Kindern und Jugendlichen passieren zu lassen. Als scheinbar keine Personen mehr vom Bus in Richtung Parkplatz gingen, fuhr die 75-Jährige wieder an. Just in diesem Moment trat die 10-Jährige als "Nachzüglerin" hinter dem Bus hervor, blickte dabei jedoch nicht in Gehrichtung, sondern nach hinten. Obwohl die Autofahrerin beim Erkennen des Mädchens sofort auf die Bremse drückte und auch stehen blieb, geriet die 10-Jährige mit dem linken Fuß unter das linke Vorderrad des haltenden Renaults und verletzte sich dabei. Eintreffende Rettungskräfte brachten die Kleine zur weiteren Untersuchung und Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum.

