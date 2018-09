Polizeipräsidium Tuttlingen / Fußgänger auf der Autobahn getötet

Fußgänger auf der Autobahn getötet

Landkreis Rottweil - In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz vor 01:00 Uhr, wurde ein 17-Jähriger Fußgänger auf der Autobahn A 81 getötet. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde der der 17-Jährige auf dem rechten Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf in Höhe Epfendorf-Trichtingen von einem Pkw erfasst und getötet. Die 30-jährige Fahrerin blieb unverletzt, ihre 26-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. An ihrem Peugeot entstand ein Schaden von ca. 4.000 EUR. Die Feuerwehr Rottweil war mit drei Fahrzeugen und fünf Mann im Einsatz. Das DRK hatte einen NAW, zwei RTW sowie vier Notfallseelsorger eingesetzt. Was den 17-Jährigen dazu bewogen hatte die Autobahn zu betreten ist bislang nicht bekannt. Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Pkw der 30-Jährigen wurde sichergestellt. Die Autobahn war in Richtung Stuttgart für die Dauer der Unfallaufnahme bis gg. 05:30Uhr gesperrt.

