Polizeipräsidium Tuttlingen / Fußgänger von ...

(Rottweil) Fußgänger von Linienbus gestreift und leicht verletzt

Rottweil - Da er von einem Bus beim Einfahren in die Bushaltestelle am Friedrichsplatz leicht am Hinterkopf gestreift wurde, erlitt ein 22-Jähriger eine leichte Kopfverletzung. Der Busfahrer musste mit seinem Gefährt aufgrund der Verkehrslage zum Einfahren in die Bushaltestelle etwas rangieren. Dabei traf er mit seinem rechten Außenspiegel den in Richtung Stadtmitte gehenden 22-Jährigen am Hinterkopf. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fußgänger Kopfschmerzen und ließ sich im Krankenhaus untersuchen. Am Bus entstand kein Schaden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Sarah König Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-111 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/