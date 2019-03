Polizeipräsidium Tuttlingen / Fußgängerin ...

(Balingen-Frommern) Fußgängerin übersehen

Balingen-Frommern - Ein 43-jähriger Autofahrer hat am Freitag, gegen 16.15 Uhr, beim rückwärts Ausparken auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Kurt-Georg-Kiesinger-Straße eine 78-jährige Fußgängerin übersehen. Bei der Kollision stürzte die Seniorin und verletzte sich am Hinterkopf. Die 78-Jährige wurde ins Klinikum eingeliefert.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Harri Frank Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-113 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/