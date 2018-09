Polizeipräsidium Tuttlingen / Fußgängerin bei ...

(Freudenstadt) Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Freudenstadt - Eine 73-jährige Fußgängerin ist am Samstag, gegen 10.35 Uhr, bei einem Unfall auf der Turnhallestraße lebensgefährlich verletzt worden. Ein 76-jähriger Lenker eines Nissan Patrol war auf der Lauterbadstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs und durchfuhr den Kreisverkehr. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Turnhallestraße übersah der Autofahrer die Fußgängerin, die in diesem Moment auf dem Zebrastreifen die Straße überquerte. Die 73-Jährige wurde vom Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert.

