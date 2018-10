Polizeipräsidium Tuttlingen / Fußgängerin bei ...

(Frittlingen) Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Frittlingen - Eine 34-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall, der sich am Freitagmorgen, gegen 05.50 Uhr, im Bereich der Einmündung der Gewerbestraße auf die Wellendinger Straße ereignet hat, bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto leicht verletzt worden. Die dunkel gekleidete Frau überquerte an einer unbeleuchteten Stelle die Gewerbestraße, just in dem Moment, als eine 25-jährige Fahrerin eines Opel Corsas von der Wellendinger Straße in die Gewerbestraße abbog. In der Folge kam es zwischen dem abbiegenden Corsa und der Fußgängerin zu einem Zusammenstoß. Die bei dem Unfall leicht verletzte 34-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/