Polizeipräsidium Tuttlingen / Gabionenmauer ...

(Albstadt) Gabionenmauer beschädigt und abgehauen

Albstadt - Am Mittwochvormittag beschädigt der Fahrer eines weinroten SUV beim Wenden eine Gabionenmauer in der Straße "Untere Vorstadt" und flüchtet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000EUR. Hinweise zu dem Unfall bitte dem Polizeirevier Albstadt unter der Telefonnummer 07432/9550 melden.

