Polizeipräsidium Tuttlingen / Gäste und Wirtin ...

(Bräunlingen) Gäste und Wirtin eines Lokals angepöbelt und vor dem Gasthaus mit einer Schreckschusswaffe Schüsse abgegeben - Polizei sucht zwei Männer Anfang/Mitte 30 und bittet um Hinweise

Bräunlingen - Zwei Männer im Alter von Anfang bis Mitte 30 Jahren haben am frühen Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, in einem Lokal in der Zähringerstraße die dort anwesende Wirtin und mehrere Gaststättenbesucher angepöbelt und haben sich dabei auch mit obszön Sprüchen und Gesten entsprechend provozierend verhalten. Nachdem die beiden Männer aus dem Lokal verwiesen waren, zückte einer der beiden eine Schreckschusswaffe und gab damit mehrere Schüsse ab. Anschließend entfernten sich die Männer zu Fuß in Richtung Stadtmitte, wobei nochmals drei oder vier Schüsse mit der Schreckschusswaffe abgegeben wurden. Eine von der verständigten Polizei durchgeführte Fahndung nach den beiden derzeit noch unbekannten Männern verlief ergebnislos. Nun bittet die Polizei Donaueschingen um entsprechende Hinweise zu den Unbekannten. Einer der beiden Männer war etwa 180 Zentimeter groß mit auffällig schmächtiger Statur, hatte ein schmales Gesicht und kurze, schwarze Haare. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans und einer dunklen Jacke. Am Ärmel der Jacke befanden sich helle Aufnäher mit Zahlen. Dieser Mann war im Besitz der Schreckschusswaffe. Der andere der beiden Männer war mit etwa 170 Zentimeter eher klein und kräftig. Dieser war bekleidet mit heller Jeans, einem dunklen Pullover und einer dunklen Jacke. Beide Männer sprachen deutsch mit osteuropäischem Akzent. Wer Hinweise zu den beiden Männern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

