Polizeipräsidium Tuttlingen / Gaspedal mit der ...

(Rangendingen) Gaspedal mit der Bremse verwechselt und in Glasfront einer Arztpraxis gefahren - 18.000 Euro Schaden

Rangendingen - Eine 70-jährige Fahrerin eines Mercedes der A-Klasse hat am Freitag, gegen 10.45 Uhr, beim rückwärts Ausparken vor einer Arztpraxis in der Hechinger Straße das Gaspedal mit der Bremse ihres Autos verwechselt und ist so in eine Glasfront der Praxis "gerauscht". Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keine Person verletzt. Am Auto und der Glasfront der Praxis entstand rund 18.000 Euro Sachschaden.

