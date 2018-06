Polizeipräsidium Tuttlingen / Gebäudebrand mit einer tödlich ...

Gebäudebrand mit einer tödlich verletzten Person

Landkreis FDS, Horb am Neckar/Dettingen - Am 03.06.2018, um 22:01 Uhr meldete eine Anruferin über Notruf, dass in Horb-Dettingen in der Lettenacker 13 ein Dachstuhl explodiert sei. Die vor Ort eintreffenden Rettungskräfte stellten einen Vollbrand des Dachstuhls fest. Im Rahmen des ersten Angriffs konnte ein allein im Gebäude lebender 91-jähriger Mann nur noch tot geborgen werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 150.000 Euro. Da die Brandursache noch unklar ist hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Tuttlingen Polizeiführer vom Dienst Telefon: 07461 941-333 E-Mail: tuttlingen.pp.fest.flz.pvd@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/