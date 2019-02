Polizeipräsidium Tuttlingen / Gegen ...

(A.-Tailfingen) Gegen Außenspiegel getreten

A.-Tailfingen - Am Freitagabend hat ein unbekannter Täter in der Erich-Kästner-Straße gegen den Außenspiegel eines Mercedes getreten. Gegen 22.15 Uhr stellte der Fahrzeugbesitzer den Schaden fest. Das Spiegelglas war zerbrochen. Der Mann hatte sein Auto gegen 20.20 Uhr auf dem Parkplatz der Lutherschule abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 150 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Albstadt unter der Rufnummer 07432 955 0 entgegen.

