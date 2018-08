Polizeipräsidium Tuttlingen / Geklauter ...

(VS-Schwenningen) Geklauter Roller an der Deutenbergschule gefunden

VS-Schwenningen - In den frühen Morgenstunden des Samstags entwendeten Diebe einen Motorroller vor dem Gebäude Dauchinger Straße 7 und stellten ihn nach Benutzung an der Deutenbergschule ab. Der Roller wurde am Morgen durch den Hausmeister des Schulverbundes aufgefunden. Die unbekannten Täter hatten das Fahrzeug der Marke Yamaha deutlich demoliert. Der Schaden ist noch nicht abschätzbar. Das Polizeirevier Schwenningen hat gegen die Diebe Ermittlungen eingeleitet und bittet unter 07720 85000 um sachdienliche Hinweise.

