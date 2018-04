Polizeipräsidium Tuttlingen / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen / (Sulz / Loßburg)Trio nach Ladendiebstählen in Haft

Sulz / Loßburg - Wegen Bandendiebstahls ist gegen drei junge Männer im Alter zwischen 21 und 28 Jahren Haftbefehl erlassen worden. Beamte der Polizeiposten Sulz und Alpirsbach konnten dem Trio nachweisen, dass sie gemeinschaftlich mehrere Ladendiebstähle begangen hatten. Auf die Spur der drei jungen Männer kam die Polizei nach einem Ladendiebstahl in der Bahnhofstraße in Sulz am 10. April. Angestellte eines Einkaufsmarktes hatten einen der Tatverdächtigen ertappt, wie er mit einer Umhängetasche voll Diebesgut den Markt verlassen wollte. Der 21 Jährige flüchtete daraufhin zu Fuß, konnte aber gemeinsam mit seinen beiden 21 und 28 Jahre alten Begleitern noch in der Nähe des Tatorts von Beamten des Polizeipostens Sulz vorläufig festgenommen werden. Der Geflüchtete händigte den Beamten dabei gestohlene Kosmetika im Wert von rund 300 Euro aus. Bei der anschließenden Überprüfung im Einkaufsmarkt stellte sich heraus, dass am selben Tag noch weitere Kosmetikartikel im Gesamtwert von rund 1400 Euro gestohlen worden waren. Da der 28-jährige Tatverdächtige bereits einschlägig vorbestraft war, prüften die Ermittler, ob die Tatverdächtigen noch für weitere Straftaten in Frage kommen könnten und wenn ja, wie sie ihre Taten begangen hatten. Der Verdacht bestätigte sich schließlich im Abgleich mit den Kollegen des Polizeipostens in Alpirsbach. Das Trio hatte bereits am 06. April in Loßburg in zwei Geschäften Kosmetika und hochwertige Alkoholika im Gesamtwert von rund 800 Euro erbeutet. Die Ermittlungen bei den Geschäften ergaben schließlich, dass die drei Männer bei den Diebstählen arbeitsteilig vorgegangen waren, die Angestellten abgelenkt und so dann reiche Beute gemacht hatten. Bei weiteren Durchsuchungen entdeckten die Beamten in einem Fahrzeug noch Tabakwaren, die die Männer ebenfalls gestohlen hatten. Die Ermittlungen der Polizei sind damit aber noch nicht abgeschlossen. Derzeit wird geprüft, ob mutmaßliches Diebesgut, das Schüler der Verbundschule Oberndorf im Rahmen eines Aktionstages "Saubere Umwelt" am 13. April in einem gemauerten Schacht neben einem Fußweg zwischen Lindenhof und Oberndorf entdeckt hatten, dem Trio zuzuordnen ist. Die Polizei geht davon aus, dass die gefundenen Alkoholika und Kosmetikartikel dort gebunkert wurden (beigefügtes Lichtbild). Gegen die drei osteuropäischen Tatverdächtigen erließ der Haftrichter am Amtsgericht Rottweil auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil Haftbefehl.

