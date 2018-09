Polizeipräsidium Tuttlingen / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen (Neuhausen ob Eck) Betrüger am Telefon - Zentrale Ermittlungsgruppe nimmt falsche Polizeibeamte fest.

Neuhausen ob Eck - "Hallo Oma, ich bin`s..." oder auch "Mein Name ist Kriminalhauptkommissar Müller " - Betrüger am Telefon versuchen immer wieder älteren Menschen das ersparte Geld aus den Taschen zu ziehen. Nach dem bedenklichen Anstieg dieser Delikte hat das Polizeipräsidium Tuttlingen bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil eine zentrale Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich speziell mit Betrugsphänomenen zum Nachteil älterer Menschen beschäftigt (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3994363).

Einen ersten Erfolg gelang der eingerichteten Ermittlungsgruppe am Montag. Am vergangenen Montag haben in Neuhausen ob Eck zwei 20 Jahre alte Männer versucht, eine 76 Jahre alte Frau zu betrügen, indem sie vorgaben, Polizeibeamte zu sein. Die Seniorin hatte gegen 17.30 Uhr Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten, die vorgaben, dass eine Einbrecherbande in ihrer Nähe unterwegs sei und dass sie ihr Vermögen zur Sicherheit an die Polizei übergeben solle. Die Anrufer konnten die Frau dazu bewegen, an einen Geldautomaten zu gehen, um einen vierstelligen Geldbetrag abzuheben. Echte Polizeibeamte konnten bei einer sofort eingeleiteten Fahndung die beiden Männer in der Nähe der Sparkasse festnehmen, noch bevor es zur einer Geldabhebung und -übergabe kam. Die beiden deutschen Staatsangehörigen wurden am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil dem zuständigen Richter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen. Ob die beiden Männer auch noch für weitere Betrügereien in Frage kommen, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen der zentralen Ermittlungsgruppe.

