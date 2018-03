Polizeipräsidium Tuttlingen / Geparkten Audi ...

(Balingen) Geparkten Audi angefahren und dann geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Balingen - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Fahrer eines Autos am Freitag, im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr, in der Obere(n) Kirchstraße gegen einen vor dem Anwesen Nummer 11 geparkten silberfarbenen Audi A4 gefahren. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Audi in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Balingen (07433 264-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

