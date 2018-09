Polizeipräsidium Tuttlingen / Geparkten Volvo ...

(Rottweil) Geparkten Volvo erheblich beschädigt und dann davongefahren

Rottweil - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz "Kriegsdamm" hat ein unbekannter Autofahrer am Montagnachmittag einen dort abgestellten Volvo des Typs S60 im Bereich der Beifahrertüre und des vorderen, rechten Kotflügels erheblich beschädigt. An dem zwischen 12.00 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellten Volvo entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) ermittelt nun wegen des Tatbestandes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet um Hinweise zum Verursacher.

