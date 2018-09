Polizeipräsidium Tuttlingen / Geparktes Auto ...

(VS-Schwenningen) Geparktes Auto in der Oberdorfstraße angefahren und dann geflüchtet

VS-Schwenningen - Am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, hat ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines silberfarbenen Mercedes der A-Klasse einen in der Oberdorfstraße - in unmittelbarer Nähe des Polizeireviers - geparkten blauen 1er BMW seitlich gestreift und hierbei erheblich beschädigt. Ohne sich weiter um den verursachten Unfall und den angerichteten Schaden an dem BMW in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Mercedes-Fahrer davon. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

