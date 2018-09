Polizeipräsidium Tuttlingen / Geparktes Auto in der ...

(Rottweil) Geparktes Auto in der Hölderstraße angefahren

Rottweil - Noch unbekannt ist der Verursacher einer Unfallflucht, der in der Nacht zum Freitag ein am Straßenrand geparktes Auto in der Hölderstraße angefahren hat. Der angefahrene BMW war in der Zeit von Donnerstag gegen 17.30 Uhr bis Freitagmorgen um 07.00 Uhr auf Höhe der Einmündung zur Mittelstadtstraße abgestellt. Der Flüchtige streifte beim Vorbeifahren den BMW auf Höhe der Fahrerseite. Die Reparaturkosten dürften sich auf mindestens 3000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Rottweil ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter 0741 4770 um Hinweise.

