Polizeipräsidium Tuttlingen / Glasscheibe an der ...

(VS-Villingen) Glasscheibe an der Eingangstüre eines Tee-Ladens in der Gerberstraße mutwillig eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen - Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag, vermutlich aber in der Nacht auf Sonntag, hat ein unbekannter Täter mutwillig eine Glasscheibe an der Eingangstüre eines Tee-Ladens in der Gerberstraße, nahe der Kreuzung zur Paradiesgasse eingeschlagen. Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Villingen (07721 601-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

