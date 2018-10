Polizeipräsidium Tuttlingen / Glühende ...

(Freudenstadt) Glühende Herdplatten sorgen für Feuerwehreinsatz in Kurklinik - Weiblicher Kurgast löscht sofort

Freudensrtadt - Am Mittwochmorgen hat es in der Kurklinik Hohenfreudenstadt gebrannt. Ein weiblicher Kurgast und die Feuerwehr sorgten dafür, dass sich der Schaden in Grenzen hielt.

Gegen 8.40 Uhr war Brandalarm im Tripsenweg. Zwei glühende Herdplatten in einer Küche des Personaltrakts hatten einen Schwelbrand mit entsprechender Rauchentwicklung verursacht. Ein weiblicher Kurgast bemerkte den Brand, schnappte sich den nächsten Feuerlöscher und begann mit der Brandbekämpfung. Den Rest erledigten die 25 Floriansjünger aus Freudenstadt, die nach ihrem Eintreffen auch unverzüglich mit der Evakuierung der Klinik begannen. Wer die beiden Kochplatten des betreffenden Herdes eingeschaltet hat, ist bislang ungeklärt. Eine strafbare Handlung erkennen die Ermittler der Polizei bisher nicht. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe muss noch festgestellt werden.

