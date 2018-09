Polizeipräsidium Tuttlingen / Grober Unfug nervt ...

(Balingen) Grober Unfug nervt viele Autobesitzer

Balingen - Zum wiederholten Mal haben Unbekannte in der Hermann-Rommel-Straße, in der Nähe der Sichelschule, mehrere Autos mit Klebstoff verschmiert. Am gestrigen Montag stellten die Autobesitzer fest, dass ihre Fahrzeuge in der Zeit zwischen, 8 Uhr, und 13.45 Uhr, mit der klebrigen Flüssigkeit verschandelt wurden. Die angetrockneten Reste lassen sich offensichtlich mit Putzmitteln wieder rückstandfrei entfernen, so dass bisher kein Schaden an den Fahrzeugen entstanden ist. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Balingen (Tel.: 07433 264-0) in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Harri Frank Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-113 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/