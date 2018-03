Polizeipräsidium Tuttlingen / (Grünmettstetten - Altheim, ...

(Grünmettstetten - Altheim, Kreisstraße 4703) Gefällter Baum beschädigt vorbeifahrendes Auto

Grünmettstetten - Altheim, Kreisstraße 4703 - Erhebliches Glück hat ein 63-jähriger Autofahrer bei einem Unfall mit einem gefällten Baum am Dienstagspätnachmittag, gegen 16.20 Uhr, zwischen Grünmettstetten und Altheim auf der Kreisstraße 4703 gehabt. Am Fahrbahnrand der Kreisstraße, zwischen einem Sägewerk und Altheim, war ein 40-jähriger Mann mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Sein 16-jähriger Sohn sollte dabei die während den Fällarbeiten eventuell auf der Kreisstraße nahenden Verkehrsteilnehmer warnen. Tatsächlich näherte sich aus Richtung Grünmettstetten ein Peugeot 2008. Der 63-jährige Autofahrer sah den winkenden Jungen, verringerte daraufhin auch seine Geschwindigkeit, stoppte jedoch nicht. Just in diesem Moment stürzte ein gerade gefällte Baum in Richtung Fahrbahn und traf das langsam vorbeifahrenden Autos. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Peugeot-Fahrer kam dabei mit dem Schrecken davon.

