Polizeipräsidium Tuttlingen / Handbremse vergessen ...

(Tuttlingen) Handbremse vergessen - Auto versinkt in der Donau

Tuttlingen - In der Eile hat ein 51-jähriger Autofahrer vergessen, die Handbremse an seinem Fahrzeug anzuziehen. Der 51-Jährige parkte seinen Opel Astra in der Weimarstraße und ging noch kurz einkaufen. Als er den Getränkemarkt wieder verließ, entdeckte er sein Fahrzeug in der Donau, das rund 10 Meter vom Ufer entfernt gerade unterging. Offensichtlich vergaß der Autofahrer sein Fahrzeug gegen wegrollen zu sichern. Der Opel wurde vom Abschleppdienst aus dem Wasser geborgen. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Harri Frank Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-113 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/