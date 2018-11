Polizeipräsidium Tuttlingen / Hauptwasen: ...

(Balingen) Hauptwasen: Unfallflucht vor der Firma Binder - Zeugen gesucht

Balingen - Ein unbekannter Autofahrer ist am Montag, zwischen 13 Uhr und 17 Uhr, im Industriegebiet Hauptwasen gegen einen vor der Firma Binder stehenden schwarzen Opel Corsa gestoßen und danach weiter gefahren. An dem Opel entstand dabei ein Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Der Polizeiposten Balingen-Frommern ermittelt in der Sache und sucht nach Unfallzeugen. Wer den Rempler beobachtet hat, bitte melden (Telefon 07433 998 501 0).

