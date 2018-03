Polizeipräsidium Tuttlingen / Haustür eingetreten ...

(St. Georgen) Haustür eingetreten - Zeugen gesucht

St. Georgen - In der Gartenstraße hat ein Unbekannter am Mittwoch, gegen 12.20 Uhr, eine Haustür gewaltsam eingetreten. Die Tür wurde dabei stark beschädigt. Am Sonntag wurde an der gleichen Adresse bereits der Briefkasten beschädigt. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizei St. Georgen (07724 9495-00) zu melden.

gez. Veronika Schulze

