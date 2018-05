Polizeipräsidium Tuttlingen / Heckklappe an ...

(Rietheim-Weilheim) Heckklappe an Subaru zerkratzt

Rietheim-Weilheim - Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Freitag, 19.30 Uhr, bis Samstag, 11.15 Uhr, auf einem Hotelparkplatz in der Straße "Langes Gewand" an einem Subaru die Heckklappe zerkratzt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

