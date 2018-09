Polizeipräsidium Tuttlingen / Heckscheibe eingeschmissen

(Balingen) Heckscheibe eingeschmissen

Balingen - Mit einem Granitstein hat ein unbekannter Täter am Dienstag oder Mittwoch in der Wöhrtstraße die Heckscheibe eines parkenden BMW X3 eingeschmissen. Der Besitzer stellte seinen PKW am Dienstag, gegen 13.20 Uhr, in der Wöhrtstraße ab. Festgestellt wurde die Tat am Mittwochmorgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro.

