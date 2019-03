Polizeipräsidium Tuttlingen / Heftiger ...

(Pfalzgrafenweiler) Heftiger Unfall am Durrweiler Kreuz

Pfalzgrafenweiler - Vier Leichtverletzte und rund 58.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montag, gegen 6.50 Uhr, am Durrweiler Kreuz. Eine 61-jährige Opel-Fahrerin war von Durrweiler in Richtung Kälberbronn unterwegs. An der Kreuzung der L 404 missachtete die Autofahrerin einen vorfahrtsberechtigten VW Passat eines 39-jährigen Mannes. Die beiden Autos kollidierten wuchtig im Kreuzungsbereich.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Opel gegen einen Audi A 1 geschleudert, dessen 25-jährige Fahrerin aus Richtung Freudenstadt kam. Im weiteren Verlauf stieß der Audi noch gegen einen BMW Mini einer 38-jährigen Frau.

Der VW Passat schlitterte nach dem Zusammenstoß gegen einen Toyota, der an der Kreuzung wartete. Mit Ausnahme des Toyota-Fahrers, mussten alle Unfallbeteiligten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Harri Frank Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-113 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/