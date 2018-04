Polizeipräsidium Tuttlingen / Herunterfallender ...

(Alpirsbach) Herunterfallender Gegenstand beschädigt in der Krähenbadstraße Windschutzscheibe - Zeugen gesucht

Alpirsbach - Am Montag, zwischen 8.30 Uhr und 14 Uhr, hat ein herunterfallender Gegenstand im Innenhof des Anwesens Krähenbadstraße 2 einen parkenden Audi A2 beschädigt. Das bisher unbekannte Flugobjekt fiel auf die Windschutzscheibe des Audis. Dadurch entstanden Absplitterungen und eine Delle am so genannten A-Holm. Die Reparatur der Beschädigungen wird um die 1500 Euro kosten. Ob die Beschädigung mutwillig herbeigeführt wurde versucht die Polizei zu klären. Der Polizeiposten Alpirsbach hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Auskünfte zur Entstehung des Schadens geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07444 956139 0).

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/