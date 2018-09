Polizeipräsidium Tuttlingen / Hochwertiges ...

(Schwenningen) Hochwertiges Mountainbike entwendet

Villingen-Schwenningen - Am Fahrradabstellplatz der Deutenbergschule wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 13.45 und 15.30 Uhr, ein hochwertiges Mountainbike der Marke Bergamont, Typ Contrail 6.0, entwendet. Das Fahrrad war mit einem Kettenschloss gesichert. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf circa 1700 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Schwenningen, Tel. 07720/8500-0.

