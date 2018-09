Polizeipräsidium Tuttlingen / Hund beißt Frau - ...

(Tuttlingen) Hund beißt Frau - Polizei sucht Geschädigte

Tuttlingen - Ein angeleinter Hund hat am Samstag, gegen 21.20 Uhr, beim E-Center in der Weimarstraße eine Frau ins Bein gebissen. Der American Staffordshire Terrier war im Eingangsbereich des Einkaufszentrums an einer acht Meter langen Flexileine angebunden. Beim Vorbeigehen schnappte der Terrier zu und verletzte die Frau am Bein. Die etwa 60 bis 65 Jahre alte Frau mit grauen kurzen Haaren, ist bislang namentlich nicht bekannt. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) zu melden.

