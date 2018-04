Polizeipräsidium Tuttlingen / Im ...

(St. Georgen im Schwarzwald) Im Vorbeifahren Außenspiegel abgerissen - Polizei sucht Zeugen

St. Georgen im Schwarzwald - Am Mittwoch, zwischen 8.30 Uhr und 9.15 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer vor dem "Theater im Deutschen Haus" den rechten Außenspiegel eines Ford Kugas beschädigt.

Der Unbekannte streifte den in der Mühlstraße am Fahrbahnrand stehenden Ford im Vorbeifahren und riss dabei dessen Außenspiegel ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Der Verursacher fuhr nach dem Unfall weiter.

Das Polizeirevier St. Georgen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07724 949500).

