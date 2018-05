Polizeipräsidium Tuttlingen / In ...

(Königsfeld im Schwarzwald) In Maisonette-Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Luisenstraße eingebrochen

Königsfeld im Schwarzwald - Am Sonntag, im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 19.40 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Luisenstraße eingebrochen. Nach dem Durchwühlen sämtlicher Räume einer Maisonette-Wohnung im Dachgeschoss der dreistöckigen Hauses flüchteten die Täter mit erbeutetem Schmuck in derzeit noch nicht bekanntem Umfang. Die Polizei St. Georgen (07724 949500) hat entsprechende Ermittlungen wegen des Einbruchs eingeleitet und bittet um Hinweise.

