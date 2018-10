Polizeipräsidium Tuttlingen / In Autohaus ...

(Hechingen) In Autohaus eingebrochen - BMW geklaut

Hechingen - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Autohaus eingebrochen, haben den Schlüssel für einen BMW gefunden und den Wagen im Wert von rund 30.000 Euro gestohlen.

Die Einbrecher hebelten an dem Autohaus in der Hechinger Nordstadt mehrere Fenster auf. Im Firmengebäude durchwühlten sie Werkstatt, Lager und Büroräume. Bei ihrer Suche fanden sie neben etwas Bargeld auch den Schlüssel für einen als Leihwagen benutzten BMW X1. In dem weißen Auto fuhren die Täter dann vom Hof. Bisher fehlt von dem Auto jede Spur. Ein Tatverdacht besteht nicht.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/