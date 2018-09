Polizeipräsidium Tuttlingen / In das Balinger ...

(Balingen) In das Balinger Freibad eingebrochen - Eindringlinge gehen leer aus, richten aber hohen Sachschaden an

Balingen - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter gewaltsam in den Kassenraum des Balinger Freibades eingebrochen, haben dort zwar nichts erbeutet, jedoch hohen Sachschaden angerichtet. Vermutlich mit einem Stemmeisen hebelten die Täter zunächst eine Außentüre auf und gelangten so in vorhandene Sozialräume. Nach dem Aufbrechen einer Innentüre betraten die Eindringlinge schließlich den Kassenraum. Nachdem sie bei der Absuche sämtlicher Behältnisse und Schränke zwar vorhandene, allerdings bereits geleerte Geldkassetten und Geldmappen fanden, verließen die Einbrecher das Freibad wieder, ohne Beute gemacht zu haben. Der von ihnen verursachte Sachschaden dürfte sich auf über 2000 Euro belaufen. Die Polizei Balingen (07433 264-0) ermittelt nun wegen des Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

