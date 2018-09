Polizeipräsidium Tuttlingen / In den frühen ...

(Schramberg) In den frühen Morgenstunden des Samstags in eine Shisha-Bar in der Oberndorfer Straße eingebrochen

Schramberg - In den frühen Morgenstunden des Samstags sind unbekannte Täter in eine Shisha-Bar in der Oberndorfer Straße eingebrochen. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangten die Einbrecher im Zeitraum zwischen etwa 04.00 Uhr und 05.00 Uhr in die Gaststätte. Aus einer Schublade im Thekenbereich entwendeten die Unbekannten eine silbergraue Geldkassette mit Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe. Zudem erbeuteten die Täter aus einem Glas darin gesammeltes Münzgeld. Im Bereich der WC-Anlage machten sich die Eindringlinge an einem Zigarettenautomaten zu schaffen, wurden dann aber von einer ausgelösten Alarmanlage bei ihrem Vorhaben gestört. Nachdem die Täter daraufhin von innen gewaltsam eine Eingangstüre geöffnet hatten, flüchteten die Einbrecher. Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern nimmt die Polizei Schramberg (07422 2701-0) entgegen.

