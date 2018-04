Polizeipräsidium Tuttlingen / In einem Parkhaus ...

(VS-Villingen) In einem Parkhaus zu dicht an einem abgestellten Auto vorbeigefahren - 9000 Euro Schaden

VS-Villingen - Rund 9000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochabend, kurz nach 19 Uhr, von einer 19-jährigen Autofahrerin im Parkhaus "Insel" verursacht worden ist. Die junge Frau fuhr dort mit einem Seat aus Unachtsamkeit zu dicht an einem abgestellten Auto der Marke Subaru vorbei und prallte mit ihrem Wagen gegen das Heck des geparkten Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Subaru noch gegen eine Betonstütze des Parkhauses gedrückt. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

