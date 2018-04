Polizeipräsidium Tuttlingen / In einer ...

(Trossingen) In einer Flüchtlingsunterkunft gegarte Hähnchen führen zu einem Feuerwehreinsatz

Trossingen - Beim Garen von Hähnchen ist es am Samstagabend, kurz nach 18 Uhr, in einer Flüchtlingsunterkunft in der Gottlieb-Daimler-Straße zu einer heftigen Rauchentwicklung und dabei zur Auslösung eines installierten Rauchmelders gekommen. Beim Eintreffen der unter Leitung von Thomas Springer mit vier Fahrzeugen und 30 Mann anrückenden Feuerwehr Trossingen konnten der oder die "Köche" nicht mehr ausgemacht werden. Zu einem Brand oder sonstigen Schäden war es nicht gekommen.

