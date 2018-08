Polizeipräsidium Tuttlingen / In Firma eingebrochen

(Deißlingen) In Firma eingebrochen

Deißlingen - Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01.50 Uhr, haben unbekannte Täter in eine Firma im Industriegebiet Mittelhardt eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und kamen so in das Gebäude. Daraufhin durchsuchten die Diebe die Büroräume und durchwühlten sämtliche Schränke. Während dem nächtlichen Streifzug durch die Firma lösten die Gauner den Einbruchmeldealarm aus, woraufhin unverzüglich mehrere Polizeibeamte, darunter auch eine Streife der Polizeihundestaffel, die Örtlichkeit anfuhren. Die anschließende Durchsuchung des Objekts nach den Tätern blieb erfolglos. Selbst das Hinzuziehen des Polizeihubschraubers brachte keine Hinweise auf den Verbleib der Einbrecher. Die genaue Höhe des Sachschadens, sowie eventuelles Diebesgut sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Rottweil nimmt Hinweise zu der Tat oder/ und den Tätern unter der Rufnummer 0741-477-0 entgegen.

