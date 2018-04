Polizeipräsidium Tuttlingen / In Gaststätte ...

(Dauchingen) In Gaststätte eingedrungen und verschiedene Automaten aufgebrochen

Dauchingen - In der Nacht von Montag auf Dienstag, vermutlich in den frühen Morgenstunden des Dienstags, sind unbekannte Täter in die Gasträume einer Pizzeria in der Villinger Straße eingebrochen und haben sich darin an verschiedenen Automaten zu schaffen gemacht. Die Täter gelangten nach dem gewaltsamen Öffnen eines gekippten Fensters in das Innere der Gaststätte. Dort brachen die Unbekannten mehrere Geldspielautomaten und einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten daraus Bargeld und Zigaretten in derzeit noch nicht bekanntem Umfang. Zudem stahlen die Einbrecher eine Espressomaschine im Wert von rund 2000 Euro, die im Thekenbereich aufgestellt war. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch.

