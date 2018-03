Polizeipräsidium Tuttlingen / Ins Schleudern ...

(Haigerloch) Ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt - Unfall fordert eine leicht verletzte Person und über 20.000 Euro Schaden

Haigerloch - Ein 21-jähriger Fahrer eines Mitsubishi Eclipse Kleinsportwagens ist am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.40 Uhr, auf der Fahrt in Richtung Bundesstraße 463 in einer Rechtskurve der zu dieser Zeit mit Schnee bedeckten Straße "Am Mühlengraben" ins Schleudern geraten und in der Folge frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden der 61-jährige Skoda-Fahrer und dessen im Auto befindliche Ehefrau leicht verletzt. Beide Insassen des Skodas wurden mit einem Rettungswagen in die Balinger Klinik gebracht. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Wagen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/