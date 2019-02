Polizeipräsidium Tuttlingen / Jugendliche ...

(Donaueschingen) Jugendliche setzen alten Kinderwagen und Altkleidercontainer auf einem Parkplatz an der Käferstraße in Brand und flüchten - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen - Derzeit noch unbekannte Jugendliche haben am Samstagspätnachmittag, kurz vor 17 Uhr, auf einem Parkplatz mit Skater-Platz an der Käferstraße einen ausrangierten Kinderwagen in Brand gesetzt, wobei das Feuer auf einen angrenzenden Altkleidercontainer übergegriffen und diesen vollständig zerstört hat. Anwohner sahen die fünf Jugendlichen bei ihrer Tat und der folgenden Flucht zu Fuß über den Aufgang zur Schellenbergbrücke in Richtung Bräunlingen. Die Anwohner und Beamte der hinzugerufenen Streife brachten die Flammen des Brandes bis zum Eintreffen der verständigten Feuerwehr mit Schnee unter Kontrolle. Die Feuerwehr Donaueschingen übernahm dann noch die vollständige Löschung des Feuers. Bei den fünf geflüchteten Jugendlichen handelt es sich um zwei etwa 180 Zentimeter große und drei etwa 165 Zentimeter kleinere Jungen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Die Jugendlichen waren mit Jeans und dunklen Winterjacken bekleidet. Die beiden Größeren hatten eine dunkle, nahezu schwarze Hautfarbe. Einer von diesen trug weiße Schuhe und führte ein silberfarbenes Mountainbike mit sich. Die drei kleineren Jungen hatten eine helle Hautfarbe; einer von diesen trug ein weißes Basecap. Personen, die Angaben zu den geflüchteten Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

