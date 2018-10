Polizeipräsidium Tuttlingen / Jugendliche in ...

(Tuttlingen) Jugendliche in Schule eingedrungen - Zeugen gesucht

Tuttlingen - Ein Zeuge meldete am Freitagabend, gegen 18.25 Uhr, dass zwei Jugendliche in die Albert-Schweitzer-Schule eingedrungen seien. Eine Überprüfung des Sachverhalts bestätigte die Angaben des Anzeigeerstatters. Über ein eingedrücktes Kellerfenster gelangte zunächst der erste Täter in das Gebäude. Der zweite dürfte durch die von seinem Komplizen von innen geöffnete Not-Türe in das Gebäude gekommen sein. Vermutlich wurde von den beiden nicht entwendet. Der erste Täter ist circa 175 cm groß, hat schwarze Haare und dünne Beine. Er trug eine dunkel grüne Jacke. Der zweite trug ein weißes Hemd und führte eine Tasche mit sich. Entwendet wurde offenbar nichts. Hinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

