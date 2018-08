Polizeipräsidium Tuttlingen / Kanthölzer auf ...

(Balingen) Kanthölzer auf Fahrbahn - Ausweichen endete im Gestrüpp

Balingen - Der 57-jährige Fahrer eines Range Rovers war am frühen Samstagmorgen auf der Landstraße 365 von Ostdorf in Richtung Kühlen Grund unterwegs. In einem Waldstück mit unübersichtlichem Kurvenverlauf musste der 57-Jährige mehreren auf der Fahrbahn liegenden Kanthölzern ausweichen. Bei dem Ausweichmanöver verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr eine mehrere Meter tiefe Böschung hinunter und landete schließlich im Gebüsch. Außerdem hatte er beim Ausweichen ein Kantholz touchiert. An dem Geländewagen entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Wer die Kanthölzer verloren hat, ist bislang nicht geklärt.

