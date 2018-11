Polizeipräsidium Tuttlingen / Karl-Benz-Straße: ...

(A.-Ebingen) Karl-Benz-Straße: Unfallflucht im Kreisverkehr

A.-Ebingen - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend, nach dem sich der Verursacher aus dem Staub machte, ist ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro entstanden.

Gegen 17.30 Uhr fuhr eine Autofahrerin mit ihrem VW Beatle von der Karl-Benz-Straße her in den Kreisverkehr Konrad-Adenauer-Straße. Als sie bereits im Kreisel war, hörte sie einen lauten Schlag, fuhr aber zunächst weiter. Als sie in der Konrad-Adenauer-Straße anhielt und genauer hinschaute erkannte sie den Unfallschaden hinten rechts. Ein aus Richtung Truchtelfingen kommender Autofahrer muss demnach in den Kreisverkehr hineingefahren und hinten gegen den Beatle geprallt sein.

Das Polizeirevier Albstadt ermittelt wegen Unfallflucht. Hinweise werden unter der Rufnummer 07432 955 0 entgegengenommen.

