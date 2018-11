Polizeipräsidium Tuttlingen / Kater Simba ...

(Pfalzgrafenweiler) Kater "Simba" mutwillig geköpft? Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Pfalzgrafenweiler - Am Mittag des 1. November (Allerheiligen) ist der Kater "Simba" in der Daimlerstraße ohne Kopf auf dem Gehweg liegend aufgefunden worden.

Der kurzhaarige Kater der Rasse "Russisch Blau mix" (siehe Bild) verließ am Vorabend der Halloween-Nacht gegen 18 Uhr sein Zuhause. Am Folgetag lag das Tier leblos auf dem Gehweg in der Daimlerstraße. Sein Kopf fehlte und blieb bisher unauffindbar. Wo "Simba" getötet wurde, ist nicht bekannt. In der Daimlerstraße fanden sich keine entsprechenden Spuren - auch keine Unfallspuren. Was mit dem Tier genau passiert ist, konnte seit seinem Auffinden nicht geklärt werden.

Die Polizei, Fachbereich Gewerbe/Umwelt, hat nach der Anzeigenerstattung Ermittlungen wegen des Verdachts eines schweren Tierschutzvergehens aufgenommen. Es werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Umständen des Todes von "Simba" geben können (Telefon 07441 536 0).

