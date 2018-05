Polizeipräsidium Tuttlingen / Keilerei auf dem Volksfest

(Balingen) Keilerei auf dem Volksfest

Balingen - Bei einer Schlägerei am Mittwochabend auf dem Balinger Volksfest ist mindestens ein Beteiligter verletzt worden.

Kurz vor 22 Uhr gerieten sich vor einem Fahrgeschäft wegen eines Remplers zunächst zwei Personen in die Wolle. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei, an der schließlich um die 15 Personen beteiligt waren. Ein 17-jähriger Jugendlicher hatte am Ende ein blaues Auge und weitere, leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Balingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen sind noch im Gange.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/