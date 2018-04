Polizeipräsidium Tuttlingen / Kinder werfen Steine ...

(Rottweil) Kinder werfen Steine auf Auto

Rottweil - Am Dienstag, gegen 16.15 Uhr, haben mehrere Kinder in der Eisenbahnstraße Steine auf ein fahrendes Auto geworfen. Der 24-Jahre alte Mercedes-Fahrer fuhr auf der Eisenbahnstraße in Richtung Bahnhof. Hier traf ein Stein die Motorhaube seines Wagens. Die Kinder im Alter von etwa 11 bis 13 Jahre liefen in Richtung Bahnhof davon. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Harri Frank Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-113 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/